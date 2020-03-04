شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تمنح إحدى شركات «ياس» حق إدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على منح إحدى شركات مجموعة ياس القابضة حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وذلك بنظام التزام المرافق العامة. وتقوم الشركة بتشغيل المستشفى بكامل سعته على مرحلتين الحالية بمنشآتها وتجهيزاتها الحالية، والمستقبلية بعد استكمال وتجهيز باقي الانشاءات، وذلك بهدف تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمة الصحية التي تقدمها.

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