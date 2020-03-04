شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: تكثيف العمل الدعوي بالمساجد بأهمية الحفاظ على الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على تكثيف العمل الدعوي بالمساجد والمؤسسات الحكومية وبذل المزيد من العمل الدعوى لتنمية ورفع المستوى التثقيفى وتوعية أبناء الوطن بأهمية الحفاظ على أوطانهم، وتعميق روح الولاء والإنتماء والتبصير بما يُحاك للوطن من مخاطر تستدعى وعى وتثقيف أبناء الوطن بمختلف المراحل العمرية، بما يحقق الأمن الفكرى ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مؤكداً أن المواطنة ليست كلمة تُدون في بطاقة أو تتردد على الألسنة أو تعلق في لافتات، وإنما المواطنة حقوق وواجبات وهذا ما يجب شرحه وتوضيحه خلال اللقاءات التوعوية والندوات الدينية .

وقال سلامة، خلال اجتماعة بمديري الإدارات الفرعية بالأوقاف على مستوى المحافظة «إن العمل على نشر صحيح تعاليم الدين ووسطيته وغرس وإعلاء روح القيم وقبول الآخر وكيفية مواجهة الصعاب والتحديات التي تحاول عرقلة أو تعطيل تنمية وتقدم الوطن في شتى المجالات، ولن يتحقق هذا إلا بوحدة الصف وإخلاص العمل واتقانه» .

وطالب سلامة بسرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع بالملحقات بالمساجد وتنفيذ كافة التعليمات بشأن تقنينها واستغلالها بما يخدم المجتمع، ويحافظ على المال العام، ولا يسمح باستغلال الملحقات لأغراض شخصية أو التربح الشخصى من ورائها، واتخاذ الإجراء الحازم والجازم ضد من يخالف التعليمات، أو يحاول المخالفة أو يتستر على مخالف، والإعداد من الآن لأشهر النفحات الربانية رجب وشعبان ورمضان وكافة ما يتعلق بها من أنشطة، وما يتطلبه تحقيق ذلك من جهد ومتابعة ميدانية على أرض الواقع.