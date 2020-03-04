شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم وضع خطة جادة للقيام بعدة حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومسؤولي الأحياء والمراكز وكافة الجهات المعنية.

وأكد «سعد» استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصًا في المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع، موجهًا باتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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جاء ذلك خلال لقائه الدكتور خالد البكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة. ووجه محافظ أسيوط، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة بمختلف القرى والمراكز بمناطق الميادين والشوارع وأسفل الكباري وبمحيط المدارس وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين.

وشدد على ضرورة تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أي كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على حياة المواطنين.

واستعرض مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة خطة المديرية والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ومنع انتشارها بمختلف المراكز والأحياء بعد الشكاوى المتعددة والمتكررة من المواطنين.