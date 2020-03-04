شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 75 دولة.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة، لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع شركة ذا وركس، وسط حضور عالمي كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة.

وحضر الافتتاح، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF)، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس، وعدداً كبيراً من السيدات ورائدات الأعمال حول العالم.

بدأت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالترحيب بالدكتورة هاربين آرورا مؤسسة المنتدى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركاء الأساسيين شركة ذا وركس، وضيفات المنتدى من مختلف دول العالم، على أرض مصر مهد الحضارة للتأكيد على الأهمية التي توليها مصر للتمكين الاقتصادى للمرأة.

وقالت «مرسى» إن المنتدى يعقد للمرة الأولى خارج الهند، وذلك بناءً على رغبة الدكتورة هاربين آرورا التي تقدمت بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكريمها في فعاليات منتدى شباب العالم، وها هو الحلم يتحقق الآن على أرض مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، تأكيداً على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يعد فرصة عظيمة ومتميزة لرائدات الأعمال من مختلف دول العالم للالتقاء في مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كما يعد المنتدى منصة بالغة الأهمية لتبادل الخبرات في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، مما يساهم في فتح آفاق جديدة نحو مشاركة أكبر وتمكين أكبر للمرأة في المجال الاقتصادى.

واختتمت كلمتها بتوجيه خالص الشكر إلى الدكتورة هاربين آرورا لاختيارها مصر لتكون أول دولة تستضيف هذا المنتدى العالمى الهام، وإلى جميع الشركاء في نجاحه وعلى رأسهم وزارة الخارجية المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبنك الاسكندريه وشركة نيسان وإلى شركة ذا وركس على تنظيم المنتدى، وجميع من شاركوا في نجاحه.

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وفى كلمة الدكتورة هاربين أرورا، توجهت رئيسة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة بالشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافة النسخة الـ35 من المنتدى، وتوجهت أيضا بالشكر لنساء مصر المميزات ولهذه الدولة الرائعة – مصر- التي تدين لها بالكثير.

وأعربت عن تشرفها بمعرفة الدكتورة مايا مرسي والتي التقت بها في عام 2018 بالهند وتمكنتا من التعاون في نقل المنتدي من الهند ليعقد بالقاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت آرورا أن مصر والهند تجمعهما علاقة رائعة، فهما من أعرق الحضارات في العالم، مشيرة إلى التعاون المثمر كي نجمع السيدات من أكثر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في هذا المنتدى، لم يكن من قبيل الصدفة، وقالت: «أجتمعنا اليوم على الرغم من كل العقبات والأزمات الاجتماعية التي يمر بها العالم وهذا أكبر دليل على إيماننا بما نقوم به».

وتوجهت آرورا بالتحية إلى جميع السيدات المشاركات في المنتدى، وأكدت أن هؤلاء السيدات قادرات على التضامن والتعاون في تغيير العالم إلى الأفضل، فالمنتدي بداية رائعة لشهر المرأة، و«سنعمل معا على الرغم من كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا».

وأعلنت الدكتورة هاربين آرورا لأول مرة خلال المنتدى، أنه سيتم بعد عام من الآن إطلاق أول بوابة رقمية اقتصادية من نوعها، وستكون مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات حول العالم تحت اسم «She Economy» وذلك عندما نلتقي في مصر خلال العام القادم.

فيما استعرضت د. هالة السعيد، خلال كلمتها، التجربة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وما تم من جهود ونجاحات في هذا المجال.

ووجهت «السعيد» عددًا من الرسائل المهمة، تمثلت الرسالة الأولى في كون الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها، وقالت: «لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام».

وأشارت إلى أن الدراسات تشير إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة مما يعزز فرص النمو الاقتصادي، حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% فضلًا عما تضمنته إحدى الدراسات التي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

انطلاق فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي للمرأة بمصر

انطلاق فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي للمرأة بمصر

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة