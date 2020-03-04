شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافى ضيف الصالون الثقافى لنادى القضاة خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الصالون الثقافى لنادى القضاة فى ثانى جلساته خلال شهر مارس الجارى، الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورائد الطب الباطني.

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ورئيس اللجنة الثقافية، أن النادي سيستضيف فى صالونه الثقافى فى شهر مارس الدكتور موافى، والذى سوف يتحدث فيه عن موضوع "كيفية الوقاية والتعامل مع أمراض الضغط والسمنة والسكر"، بالإضافة لحوار مفتوح مع القضاة الحضور.

وينعقد الصالون الثقافى بنادى القضاة النهري بالعجوزة، فى السادسة مساء يوم الخميس 12 مارس 2020.

وتناول الصالون الثقافى الأول لنادى القضاة محاضرة للدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق حول التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي).

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وافتتح الصالون الثقافى المستشار رضا السيد متحدث نادى القضاة ورئيس اللجنة الثقافية فى حضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى وعدد من القضاة بينهم المستشار محمد شيرين فهمى وعزت خميس وعادل الشوربجي والمحمدى قنصوة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

وخلال الندوة، أكد الدكتور مفيد شهاب، أن القضاء فى مصر يتمتع استقلال ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة، مشيرا إلى أن القضاة فى مصر لا يتحركون ولا يصدرون أحكاما إلا بما يرضى ضمائرهم.

وأعرب شهاب عن سعادته بتلقى الدعوة من نادى القضاة لافتتاح الصابون الثقافى، وقال هذا تكريم وتشريف أن أكون بين هذه القمم والقامات، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الصالون الثقافى، مضيفا أكن دائما وابدا كل الاحترام للقضاة والقضاء وتمنيت أن أصبح قاضيا ، لكن شاءت الظروف أن أدخل مجال التدريس.

وكرم نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، الدكتور مفيد شهاب فى ختام فعاليات الصالون الثقافي الذي عقد بمقر نادى القضاة بالعجوزة، ومنح رئيس النادى شهاب درع النادى تقديرا لمكانته.