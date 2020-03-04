شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوقع بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية وجامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، إذ وقع قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق الإطار العام للبروتوكول، كما وقع الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بنود الاتفاق والتي تشمل التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها، وقد أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لقداسة البابا، وأهداه قداسة البابا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر وشهادات تقدير للوفد المرافق.

أعقب التوقيع زيارة لأقسام معهد الدراسات القبطية ومعرض المنتجات الفنية لقسم الفن القبطي واستوديو الصوتيات بقسم الألحان والموسيقى القبطية بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مكارى، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ورئيس قسم الألحان والموسيقي القبطية بالمعهد، والدكتور عادل فخرى، وكيل المعهد والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات، ومجموعة من أعضاء هيئتى تدريس الجامعة والمعهد.

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

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وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إذ قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثانى بداية فترة الأربعين يومًا، فتصلى الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهى: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين، وينتهى مع نهاية يوم الأحد.