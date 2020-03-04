شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشارك فى فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام فى فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى 2020 والذى يعقد فى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يومى 4 و5 مارس 2020 بمركز إكسبو الشارقة.

ويناقش "هيكل" الصورة الإعلامية للمجتمعات العربية لدى الغرب فى اجتماع على مستوى وزراء الإعلام، ينظمه نادى الشارقة للصحافة، بمشاركة على بن حمد الرميحى وزير شؤون الإعلام بالمملكة البحرينية، وأمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، ويدير الجلسة الإعلامى شريف عامر.

Advertisements



جانب من المنتدى

كان الشيخ الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة قد افتتح فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى صباح اليوم الأربعاء بحضور وزراء الإعلام العرب وعدد كبير من الشخصيات العامة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.



هيكل وحاكم الشارقة

ويتضمن المنتدى جلسات متعددة منها كلمة صاحب السمو الملكى الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربى، المملكة الأردنية الهاشمية، وخطاب ملهم – قصة عقل لا يعرف المستحيل للدكتور طلال أبو غزالة رئيس مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية للفكر، وتعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال لفخامة الرئيس خوان سانتوس – رئيس جمهورية كولومبيا (2010- 2018) والحائز على جائزة نوبل للسلام 2016، والاتصال العابر للثقافات لإيرينا بوكوفا المدير السابق لليونسكو وعمر غباش مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات.

يعتبر المنتدى الدولى للاتصال الحكومى إحدى المبادرات التى ينظمها المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة بشكل سنوى، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012. ويعد المنتدى التجمع الأكبر فى المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية فى الاتصال الحكومى، وهو يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة فى الاتصال الحكومى فى العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومى وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.