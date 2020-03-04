شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تمد فترة تلقى طلبات تأسيس جمعيات تنمية المجتمع حتى 12 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، مد فترة التقديم وتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلى للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالى 2019-2020، التى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية لمدة أسبوع لتنتهى فترة التقديم فى 12 مارس الجارى.

صرحت منى عثمان، مدير الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية أن الوزارة رصدت 6 ملايين جنيه منحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات ذات الطابع القومي حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة.

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وأضافت أن تقديم هذه المنح يأتي في اطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم و تنمية القيم والاتجاهات فى المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية فى العمل الاجتماعى إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولاً بها إلى المستوى الحضارى المنشود.

وأشارت عثمان إلى الضوابط الخاصة بالمنح منها أن تكون الجمعيات مشهرة طبقاً لأحكام القانون المنظم للجمعيات وأن تكون الجمعية حاصلة علي صفة النفع العام، والا يكون ثبت عليها أي مخالفات مالية ، قادرة علي إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسى، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموى واضح في ذات المجتمع (مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفةلنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة علي الا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.

كانت وزارة الضامن الاجتماعى قد أعلنت فى وقت سابق فتح باب التقديم للحصول على المنح المخصصة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية وأكدت عثمان على ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة حيث تتضمن صورة من لائحة النظام الأساسي، ومن قرار الحصول على صفة النفع العام، وقرار الإشهار، وتقرير فني ومالى معتمد من المديرية، بالإضافة لآخر حساب بنك للجمعية، ميزانيتين للجمعية توضح المشروعات ، قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على طلب الدعم للنشاط، وإقرار من مجلس الإدارة بسداد 10% على الأقل من قيمة شراء المعدات المطلوبة للمشروع ،وأن يتم فتح حساب خاص بالمشروع بعد استلامه مباشرة.