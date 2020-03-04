غادة والى: تعاوننا مع الصحة العالمية لوضع معايير علاج اضطرابات تعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى ضرورة تعزيز الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات، من أجل حياة صحية ورفاهية للجميع.

وقالت غادة والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"من أجل حياة صحية ورفاهية للجميع، نحتاج إلى تعزيز الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، مكتب مكافحة المخدرات والجريمة تعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتحديد المعايير الدولية لعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات، الآن نحن بحاجة إلى دعم الحكومات لتنفيذها، ممتنة للسويد لقيادة الطريق".



غادة والى

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الدكتورة غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، قد أكدت أن هناك 40 من صانعي التغيير من 32 دولة فى فيينا بمنتدى الشباب CND2020 لتبادل الخبرات وسماعهم.

وأضافت غادة والى من خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يدعم القادة الشباب الذين يعملون من أجل عالمنا، فيمكن لجميع الأشخاص الذين يبلغ عددهم 35 مليونا والذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات الوصول إلى العلاج.

وتابعت، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يساعد فى معالجة مشكلة المخدرات العالمية وتمكين الناس، و تزويد 86 دولة بـ 220 أداة من أدوات الأمم المتحدة لمعالجة أزمة المواد الأفيونية، وسيتم إطلاق تقرير المخدرات العالمي لعام 2020 في يونيو.

واختتمت، فخورة بافتتاح اللجنة الـ 63 لمكافحة المخدرات فى فيينا مع أكثر من 1100 مشارك من 131 دولة و97 منظمة غير حكومية و17 منظمة دولية، حيث يجتمع العالم لعرض الحلول ويقرر سياسات مواجهة تحديات المخدرات التى تواجه جميع مجتمعاتنا.