شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يطلق مسابقة كبرى لريادة الأعمال:"جهز فكرتك وهتلاقينى جنبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إطلاق مسابقة كبرى للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذا المجال هو الأمل للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وقال أبو هشيمة عبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى المصغر "تويتر": الفترة اللى جاية هيبقى اهتمامنا بشكل كبير برواد الأعمال، لأن شايف إن ريادة الأعمال هي الأمل في الاقتصاد المصري، وفعلا محتاجين ناس عندها أفكار بره الصندوق علشان نقدر ننافس ونبقى زى الدول اللى بتصدر لنا حاجات بسيطة وبفلوس كتيرة جدا".

وقدم أبو هشيمة الشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعاون المثمر الذى يبذله الجهاز في المسابقة المزمع تنفيذها مارس الجارى ، وأضاف: "أشكر الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علشان الجهاز بيتعاون معانا بشكل كبير في المسابقة دى".

وعن تفاصيل المسابقة قال رجل الأعمال، إنه من المقرر إطلاق تطبيق "أبليكيشن" عبر الموقع الالكتروني الخاص به، لإرسال أفكار المشاريع ، كاشفا عن وجود لجنة فنية على أعلى مستوى لاختيار أفضل 30 مشروع ، للشراكة مع أصحابهم ماديا وفنيًا، قائلا: "المسابقة باختصار بتدور على رواد أعمال اللى عندهم فكرة مشروع في أى مجال ومش عارفين يبدأوا إزاى؟ أو اللى فعلا بدأوا ووقفوا في نصف الطريف علشان التمويل أو سوء التخطيط أو أى حاجة زى كده ، هيبقى فيه "أبليكيشن" على الموقع الإلكترونى بتاعى تقدر تقدم عن طريقه وتبعت فكرة مشروعك وهيبقى فيه لجنة فنية على أعلى مستوى هتختار أفضل 30 مشروع ودول أنا فعلا هشاركهم ماديًا وفنيًا علشان يبدأو مشاريعهم بشكل كويس".

وحول موعد إطلاق المسابقة، قال أبو هشيمة: "تفاصيل المسابقة وطريقة التقديم هنزلها على صفحتى خلال شهر مارس، وهتابع التطورات أول بأول، ولو فيه أى جديد وإطلب منى إن أعمل فيديو علشان أشرح لكم أكثر هعمل كده".

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وعلق أبو هشيمة على صفحته بـ"تويتر" :"النهاردة كلامي لللي عنده مشروع ومحتاج مساندة، أنا بقولك إني معاك وقررت أعمل مسابقة للمشروعات الناشئة، جهز فكرتك وهتلاقيني جنبك".

ودعا أبو هشيمة الشباب الطموح والذى يمتلك أفكار وخطط واضحة لمشاريع للاشتراك في المسابقة، وصرح: "دلوقتى بوجه كلامى للى عنده مشروع وخط واضح لحياته العملية بقوله أنا معاك وقررت أعمل مسابقة للمشروعات الناشئة".

وشدد رجل الأعمال على التزامه التام بالمسؤولية المجتمعية وخدمة الشباب، قائلا: "من زمان وأنا بقول المسؤولية المجتمعية وخدمة أهل بلدنا شيء ما نستحقش عليه الشكر، وإن المساعدة الحقيقة للبلد من وجهة نظرى دلوقتى إن إننا نوظف طاقات ولادها صح ونستغل النعمة اللى ربنا إدهالنا وهى نسبة الشباب الكتير اللى عندنا ونحطهم على أول طريق بناء حلمهم ومشروعهم المستقل ، الفترة اللى فاتت كنت بوجهم كلامى للى بيدور على وظيفة ، وما زلت عند وعدى ، كل الوظايف اللى هتنزل في الشركات هنزلها على صفحاتي".

وفى نهاية كلمته قال أبو هشيمة: "بشكركم وفعلًا متحمس جدًا أشوف أفكاركم".