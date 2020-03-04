شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 110 أسر للأسمرات وتخلى 42 عقار بـ"كوم غراب" بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت محافظة القاهرة، أعمال نقل وتسكين أهالى المناطق العشوائية بوحدات جديدة مجهزة تليق بهم، حيث أخلت أجهزة المحافظة 42 عقار بمنطقة كوم غراب بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط، وكذلك ضمن أعمال تطوير مسار المومياوات الملكية إلى متحف الحضارات.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال نقل السكان لمدينة الأسمرات، وتوفير سيارات لنقل السكان ومتعلقاتهم، بحضور اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة، وعدد من قيادات قسم شرطة مصر القديمة.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم حصر منطقة كوم غراب وإخلاء 42 عقار منهم 110 أسرة مستحقة وتم تسكينهم بالاسمرات و29 اسرة غير مستحقة تم تسكينهم عند ذويهم وتم نقل معلقاتهم ب42 سيارة تابعة للأحياء وهيئة نظافة كوم غراب مصر القديمة.

Advertisements

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يعد استكمالا لأعمال إزالة المناطق العشوائية والتى تعتبر جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الحياة والسحيلة، وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا، ونقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

وكانت محافظة القاهرة اعلنت عن إزالة منطقة السحيلة العشوائية بحي مصر القديمة بالكامل، ونقل وتسكين 300 أسرة بحى الأسمرات، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

ومنطقة "السحيلة" تقع بحى مصر القديمة ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة المنطقة بالكامل، وكان محافظ القاهرة وجه بنقل الأسر بسيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتم تسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة، وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم بحضور قوات الأمن والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.