شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: بدأت فى الوزراة من الصفر وكان معى الله والرئيس دعمنى من البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن لحظة تلقيها خبر تولى مهام وزارة الدولة للهجرة، قائلة :"كنت دبلوماسية وكانت صدمة بالنسبة لى وتشريف لاختيارى كأول وزيرة لوزارة الهجرة المصرية" .

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال كلمتها المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة الذى يعقد فى القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمى رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم، قائلة :"كان الأمر فى غاية الصعوبة أن أبدأ فى وزارة من الصفر لم يكن هناك حتى مكتب أو موظفين وكان معى الله وكان معى الرئيس يدعمنى من البداية".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد وزارة الهجرة لإيمانه الشديد بقوة المصرى المغترب بالخارج، مضيفة: "لأربعة أعوام ونصف وأنا عضوة فى الحكومة المصرية وأتحدث مع الجميع وكافة الفئات والمستويات من عمالة مصرية بالخارج والمرأة المهاجرة وشباب الجيلين الثانى والثالث".

وأضافت مكرم أن رسالتها الدائمة للمصريين بالخارج أن وطنهم دائما يرحب بهم فى أى وقت ويحتاج لخبراتكم وبحبكم خاصة فى ظل الفترة الحالية التى تواجه فيها مصر العديد من التحديات فى ظل الشائعات التى تحاك ضد الوطن بالخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة قائلة :"نحن الدولة الوحيدة التى اعترفت بالجاليات الأجنبية التى تعيش على أرضها فنحن كنا دولة مقصد كان يلجأ لها الجميع وهناك 5 ملايين أجنبى يعيش على أرض مصر ويرفض الرئيس أن يطلق عليهم لفظ لاجئ فهم جزء منا ونفخر بذلك".

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ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للمصريين فى الخارج، قائلة :" لا تصدقوا الشائعات والصور السلبية التى تصدر عنا فى الخارج" مؤكدة أن النساء قادرات وأصبح الرجال يكافحن من أجل الحصول على حقوقهن أيضا، مؤكدة :" دعونا الآن نتحدث عن النساء العاملات فى الخليج فهم الزوجة والأم فهى من تقوم بتربية الأبناء وهى التى تعلم أبناءها كيف يؤدون الصلاة وكيف يحافظون على العادات والتقاليد فلا تقللوا من شأن ربة المنزل لأنها تقدم لأسرتها ووطنها الكثير".

وشهد انطلاق المنتدى كلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة .

ويشرف على هذا الحدث، المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا .

ومن المرتقب أن تشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة، منها دور النساء فى مجالس الإدارة وفى العلم والتكنولوجيا ومنها سد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات فى الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعى الجماعى من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وكذلك مكافحة الصور النمطية للنساء فى وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن المنتدى يعد فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم فى مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التى تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن.

كما يعد المنتدى شهادة عالمية لدور مصر الريادى فى دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات، وتعرض خلاله العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية حيث تشارك فيه أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات من مصر ومختلف دول العالم.