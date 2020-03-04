شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تحذر من عقار مغشوش وغير مسجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الدواء من عقار مغشوش وغير مسجل وهو "جواسول أن شراب" ودعت هيئة الدواء، إلى ضبط وتحريز الدواء بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية وأكدت هيئة الدواء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط المستحضر بأى مؤسسة صيدلية، حال عدم وجود فواتير، وضد الجهة الموردة حلال وجود فواتير.

تهدف هيئة الدواء لوضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية كما تهدف لتطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم تستخدم فى التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقًا لمستجدات العلم.

الهيئة تقوم بوضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الدوائى للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.

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ستقوم بتنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.

وحول الاختصاصات التنظيمية تهتم بوضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها ومراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها بالإضافة إلى وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها

الهيئة سيكون لها دور فى وضع الضوابط والإجراءات التى تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام التى تدخل فى صناعتها ووضع الضوابط والإجراءات التى تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية.