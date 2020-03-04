شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس منظمة We love Egypt: السيسي أسس منتدى الشباب لتبادل الأفكار الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زينب عبد الله البشير، مهندسة اتصالات ومؤسسة منظمة We love Egypt، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أسس منتدى الشباب ومشاركة شباب العالم، لإشراك الشباب من كل أنحاء العالم، فى منصة ثرية تساعدهم على تبادل الأفكار والتوصيات والتقدم بها لصانعى القرار وكانت المرأة على رأس أولوياته فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت زينب فى كلمتها بالمنتدى العالمى الاقتصادى للمرأة المنتدى بدورته الـ36 بالقاهرة، المقام خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2020، تحت عنوان "الثقافة والإبداع: خلق السُبُل نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تمكين المرأة، واشراكهم فى كافة المنتديات العالمية، وذكرهم فى معظم المناسبات.

يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسى فى الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام فى دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيرى حول العالم.

والدكتورة هاربين هى الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهى الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومى فى تمكين رائدات وقائدات الأعمال فى الهند، وهى استشارى جامعة راى فى أحمد آباد، وجامعة راى للتكنولوجيا فى البنجالور، وجامعة جاركهاند راى فى رانشى بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة فى التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التى تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح فى مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندى الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

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