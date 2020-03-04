شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يدشن غدا تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الخميس لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية إلى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.

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وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه سيتم لأول مرة غدا تدشين تسجيل المنتجات والسلع، كمنشأ مصرى للتداول فى الأسواق الدولية، حيث أن ما يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية بدون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فمثلا قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية إلى دولة معينة ثم تقوم هذه الدولة بتصدير هذه المنتجات إلى دولة أخرى بدون أن يكون عليها المنشأ المصرى وما سيتم غدا هو تسجيل المؤشرات الجغرافية لبعض السلع الغذائية غدا كمرحلة أولى.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه سيتم البدء فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية.