شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة المنيا يختتمون مؤتمر الرعاية والخدمة الكنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص مؤتمر مجمع كهنة وقساوسة الكنيسة الذي عقد بعنوان "أتحبني؟.. ارعَ خرافي"، وفقا لما كشف عنه القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية اليوم الأربعاء.

تناول المؤتمر، الذى حاضر فيه نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للإيبارشية، عددًا من قضايا الخدمة والرعاية، كما تم فيه أيضا تقديم شرح مفصل عن القداس الجريجورى.

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

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ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا - فتصلى الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.