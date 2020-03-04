شكرا لقرائتكم خبر عن خدم الكنيسة 60 عاما.. البابا تواضروس يعزى فى وفاة شيخ كهنة منفلوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، التعازى للأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط فى وفاة القمص أندراوس يوحنا شيخ كهنة الايبراشية، الذى توفى أمس عن عمر ناهز الـ 85 عاما خدم خلاهم الكنيسة أكثر من 60 عاما.

ولد القمص أندراوس عام 1935 وتمت سيامته قسًّا يوم 7 أغسطس عام 1960 بيد العلامة الأنبا لوكاس أسقف منفلوط الأسبق، ونال رتبة القمصية في 11 ديسمبر 1978.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وسط حضور كبير من كهنة الإيبارشية وشعبها بعد أن ألقى شعب الكنيسة نظرة الوداع على جسده وفقا للطقس القبطي قبل أن يوارى الثرى.

وذكر البابا تواضروس في بيانه: نيلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسة ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

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ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.