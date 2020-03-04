شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المستشفيات التعليمية تفتتح أعمال تطوير مستشفى المطرية بتكلفه 64 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأربعاء أعمال تطوير والمبنى الجديد بمستشفى المطرية التعليمى.

وقال إن أعمال الإنشاءات والتطوير التى تم افتتاحها اليوم تشمل المبنى الرئيسي للتعليم الطبى المستمر ومبنى التعلية وسكن الأطباء ومبنى المخازن بتكلفة اجمالية 64 مليون جنيه.

ويتكون مبنى التعليم الطبى الرئيسي من قاعة تدريب رئيسية تتسع لعدد 350 فرد مجهزة بأحدث اجهزة العرض لتقديم افضل خدمات التعليم الطبى المستمر ، ويضم الدور الثانى 5 قاعات تدريب تتراوح سعتها من 25 الى 75 متدرب ، ويضم الدور الثالث 3 معامل بحثية متخصصة تنفرد بهم المستشفى وهي مركز الجراحات الميكرسكوبية ومركز مناظير الجهاز الهضمى ومركز بنك الجلد وقاعة تدريب تتسع لعدد 75 متدرب ، ويضم الدور الرابع عدد 2 مكتبة الكترونية مجهزة بأحدث اجهزة الكمبيوتر تتسع لعدد 60 فرد كما يضم قاعة امتحانات مجهزة تتسع لعدد 65 فرد.

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وأفاد الدكتور محمد صفى الدين مدير المستشفى بأن مبنى التعلية والسكن يضم صيدلية رئيسية ومخازن للأدوية وايضا عدد 7 غرف لسكن الأطباء بسعة 40 سرير مجهزة بأحدث التجهيزات ، ويشمل المبنى الأخير على مخازن ومكاتب إدارية ، وجميع المبانى تم تجهيزها بأحدث أنظمة الانذار واطفاء الحريق وشبكات الإطفاء الذاتى.

وذكر بأنه جارى حاليا مشروع تطوير الأقسام الداخلية وغرف العمليات وواجهات المستشفى وادخال الغاز الطبيعي للمستشفى بإجمالى 146 مليون جنيه ومشروع تطوير ورفع كفاءة بوابات الاستقبال ومسارات الاستقبال ومنطقة خلف الأجنحة ومبنى المخازن بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأضاف د. وائل الدرندلى نائب مدير المستشفى بأن مستشفى المطرية التعليمي اكبر مستشفيات الهيئة حيث تضم 692 سرير وتخدم مناطق شرق القاهرة ومحافظتى القليوبية والشرقية لحوالى 8 مليون نسمة وتضم 24 قسم داخلى لجميع التخصصات و 22 غرفة عمليات كبرى ومتنوعة و50 سرير رعاية مركزة و24 سرير رعاية متوسطة ويستقبل قسم الاستقبال والطوارئ 13000 مريض شهريا ويضم القسم مختلف التخصصات الطبية مثل الباطنة والجراحة والنساء والتوليد والأطفال ويعمل على مدار 24 ساعة وتضم غرفة عمليات للحالات الحرجة والطارئة والتى تحتاج تدخل سريع كما يوجد معمل وصيدلية وعناية مركزة لخدمة الطوارئ والاستقبال.