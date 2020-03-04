شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية طناش بالوراق يستغيثون بعد وفاة 5 حالات فى حوادث بطريق المناشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق الوراق المناشى، بالجيزة، حادث اصطدام أسفر عن مصرع شخص، أمام مدرسة الأورمان بقرية طناش، التابعة لحى الوراق، وهى 5 حالة وفاة على الطريق فى نفس المنطقة، بسبب سرعة السيارات على الطريق وعدم وجود مطبات صناعية أو كبارى مشاه، حيث أن الطريق تم رصفه مؤخرا، دون وضع مطبات صناعية ما تسبب فى وفاة 5 حالات حتى الآن.

لم يتوقع أهالى قرية طناش التابعة لحى الوراق بالجيزة، أن رصف الطريق الرئيسى الذى يمر بالقرية سيكون السبب فى فقد أبنائهم بسبب الحوادث التى يشهدها الطريق يوميا، لسرعة السيارات التى تمر عليه.، دون وجود مطبات تحمى المشاة في أماكن العبور خاصة مناطق المدارس، حيث تنقسم القرية لنصفين يمين ويسار الطريق .

وقال أحد الأهالى إنهم عقب رصف الطريق الذى طال انتظارهم له، شهد الطريق حوادث عدة بسبب السرعة الجنونية للسيارات، مؤكدين أنهم اشتكوا عشرات المرات لوضع مطبات صناعية أمام مدخلى القرية، خاصة أن هناك مدارس تسبب يوميا ازدحام على الطريق وتعرض حياة الطلبة للخطر.

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وأضاف آخر، أن القرية شهدت 5 حالات وفاه وعدد من المصابين، من أبناء القرية، بسبب سرعة السيارات على الطريق، بينهم شاب رب أسرة لدية 4 أطفال، وأصيب شاب أخر ببتر ساقه بسبب الحادث، مطالبين بإنشاء عدد من المطبات بأول القرية وأخرها ومدخليها لتقليل سرعة السيارات.

من جانبه أكد حى الوراق أن الحى أرسل منذ أكثر من شهر جواب لمديرية الطرق المسئولة عن الطريق بإعادة إنشاء مطبات صناعية أمام مداخل قرية طناش والتي شهدت 5 حالات وفاة بسبب حوادث على الطريق بعد إعادة رصفة، ولكن المديرية نفذت مطب بأحد مداخل القرية ولم تنفذ الأخر .

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد أن مشروعات الرصف والتطوير للمحاور والشوارع الجارى تنفيذها يصل إجمالى تكلفتها إلى حوالى مليار جنيه حتى الآن وهى تعد أكبر موازنة لرصف وتطوير الطرق يتم تنفيذها بشوارع الجيزة ، موجها رؤساء الأحياء بمتابعة دقيقة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع والتأكد من الالتزام بأعلى مواصفات التنفيذ و مناسيب الطرق الجارى تطويرها وعدم استلام الأعمال إلا من خلال لجنة متخصصة لمراجعتها والتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد.