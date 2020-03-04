شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث تحديد موعد لمناقشة مقترحات طلاب الثانوية العامة على جدول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه سيتم تحديد موعد مع اتحاد طلاب مدارس مصر، لمناقشة مقترحات الطلاب حول جدول الامتحانات، الذى تم إعلانه الأسبوع الماضى، موضحا أنه من المقرر أن يتم مناقشة المقترحات وعقد لقاء مع الطلاب نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل، قائلا: لم نحدد موعد حتى الآن.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات 3 إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل فى حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات.

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبى.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتى الكيمياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتى الفيزياء لشعبة علمى علوم ورياضيات والتاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبى، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمى رياضة.