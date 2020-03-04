النيابة العامة: "الاتفاق على ضم عاملين بالجهاز الإداري للدولة لدينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، عن اتفاقها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية، بدءا مِن 1 مارس ولمدة شهر، عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا للعمل الإداري بالنيابة العامة.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم الأربعاء: "إزاء تلقي النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استفسارات من بعض المشاركين حول انتدابها عاملين بالجهات الحكومية للعمل بالنيابة العامة".

وأوضحت: "النيابة العامة تؤكد أنه على إثر تَفاهمٍ بينها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ فقد اتفقت الجهتان على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً مِن 1/3/2020 ولمدة شهر عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونياً؛ لاتخاذ إجراءات اختبارهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإداري بالنيابة العامة".