صالون "قضاة مصر" الثقافي يستضيف الدكتور حسام موافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ورئيس اللجنة الثقافية، أن النادي سيستضيف في صالونه الثقافي الخميس بعد المقبل، الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورائد الطب الباطني.

وقال المستشار "رضا" في بيان له اليوم الأربعاء، إن "موافي" سيتحدث خلال الصالون المتواجد في مقر النادي النهري بالعجوزة، عن كيفية الوقاية والتعامل مع أمراض الضغط والسمنة والسكر، بالإضافة لحوار مفتوح مع القضاة الحضور.