بعد 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة مواتير الري بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مواتير الري. تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أفادت قيام (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة -مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرالدوار) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات مواتير الري (بأسلوب قص الأقفال) متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (15حادث بدائرة المركز بذات الأسلوب)، وقيامهما بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلهما (سيء النية -مزارع -مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وتم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات (22 موتور ري). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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