تأجيل استئناف زوجة لاعب الأهلي السابق على حكم حبسها لـ 8 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة زوجها، لجلسة 8 أبريل.

وجاء قرار التأجيل، لإعطاء فرص للتصالح بين الطرفين .

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ بتهمة سرقة شقته.

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كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال "شادي"، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب بإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغًا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.