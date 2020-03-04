بعد 10 جرائم.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر. تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (عاطل –مسجل شقي خطر سرقات عامة –مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، مندوب مبيعات –مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب (المغافلة) متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب (10 جرائم سرقة بذات الأسلوب) وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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