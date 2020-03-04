سقوط عصابة نسائية لسرقة المواطنين بأسلوب النشل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المواطنين بأسلوب النشل. تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (3 سيدات بدون عمل، عاطل – لهم معلومات جنائية مسجلة -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب (النشل) متخذين من مدينة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي باستخدام سيارة ملاكي خاصة بالعاطل. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال إعداد بعض الكمائن برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات بذات الأسلوب) بدوائر أقسام شرطة (أول المنتزه، العطارين، سيدى جابر، برج العرب، أول وثان الرمل)، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع (7 هواتف محمولة، جهاز تاب) لدى عميلهم (سيئ النية - مالك محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السيارة الملاكي المستخدمة في تلك الوقائع . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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