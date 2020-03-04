"بيقطعوا الشاسيه والموتور" .. ضبط عصابة سرقة السيارات في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات والتلاعب في أجزائها الجوهرية وإعادة بيعها.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أفادت قيام (خمسة أشخاص -مقيمين ببندر المنيا –لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات السيارات (بأسلوب المفتاح المصطنع) عن طريق رصدها والاستيلاء عليها وتغيير معالمها بتقطيع الأجزاء المدموغ بها أرقام الشاسيه والموتور وإحلال أجزاء أخرى مكانها خاصة بسيارات متهالكة مرخص بها (تاكسي إحلال) وإعادة بيعها باستخدام سيارة ملاكي (ملك شقيق أحد المتهمين) متخذين من نطاق مديريتي أمن (المنيا والجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم على الفور إعداد بعض الكمائن، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب (5 جرائم بدوائر مركزي شرطة المنيا وأبو قرقاص وقسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وتم بإرشادهم ضبط (4 أشخاص آخرين-مقيمين بالمنيا – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بتغيير معالم تلك السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا وأقروا بعلمهم أن تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة وتقاضيهم مبالغ مالية نظير تلك الأعمال، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.