ضبط جواهرجي لإتجاره في النقد والمشغولات الذهبية المهربة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مالك محل مجوهرات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمشغولات الذهبية المهربة.

تحريات ومعلومات مباحث الأموال العامة، أفادت قيام (مالك محل مجوهرات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بمُمارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والإتجار في المشغولات الذهبية المهربة من الخارج والغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة مُستغلاً في ذلك المحل الخاص به.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مأمورية من الإدارة بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشي مصلحة الدمغة والموازين باستهداف المذكور وتم ضبطه حال مزاولته نشاطه غير المشروع، وضُبط بحوزته (44 ألف جنيه مصري، 14 ألف دولار، أمريكي، 10آلاف و900 ريال سعودي، و17 ألف درهم إماراتي، 1200 جنيه إسترليني.

وفي ذات الإطار قامت لجنة مصلحة الدمغة والموازين بمباشرة أعمالها وتم ضبط (كمية من المشغولات الذهبية المُستوردة مُختلفة الأشكال والأحجام والأنواع غير مدموغة بلغ وزنها 1191 جرام) وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون .

بمُواجهة المُتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعتين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.