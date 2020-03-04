بزعم استثمارها.. ضبط "مستريح" جمع 17مليون جنيه من ضحاياه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال خريج تجارة بسوهاج، لقيامه بالاستيلاء على17 مليون جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من 26 مواطنًا، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية .

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (17.590.000سبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنية) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة والخردوات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون .

بإجراء التحريات تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة قضية سرقة تيار كهربائي لقضاء فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة ستة أشهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .