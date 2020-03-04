الداخلية: ضبط 86 من المهاجرين غير الشرعيين في الجيزة وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على 86 من المهاجرين غير الشرعيين بمحافظتي الجيزة وأسوان .

كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة أرض اللواء، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة .

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وعقب بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط 84 مهاجر غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة.

وفى سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة من ضبط 2 مهاجر غير شرعي يحملان جنسية إحدى الدول العربية حال تواجدهما بالقرب من منطقة محطة سكة حديد كوم إمبو بأسوان .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.