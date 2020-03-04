زاهي حواس من أمام الأهرامات: العالم سيعرف سر وفاة توت عنخ آمون هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو اليوم، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار ومتحف رشيد القومي.

وأكد "حواس" أن أبو الهول صخرة صماء؛ مشيرا إلى أن تمثال أبو الهول يرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، وشرح لهم كيفية بناء الاهرامات، وأكتشاف مقابر العمال بناة الهرم.

وقال "حواس": إن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

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وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.

وأضاف حواس أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وأشار "حواس" أن العام الحالي ٢٠٢٠ سيعرف العالم أجمع كيف مات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون من خلال المشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير.

وقال الدكتور "مصطفى الفقي"، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذه المحاضرات هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة، ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.