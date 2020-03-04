محافظ الجيزة: خطة لاستبدال المواقف العشوائية بالطريق الدائري بأخرى رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يتم تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري نطاق المحافظة حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل على المواطنين في التنقل وحفاظا على سلامتهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإزالة أية مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائري.

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولة قام بها اليوم الأربعاء بطول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة - هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائري وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أية مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائري والسلالم مع توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات التي تسيء للمظهر الحضاري للطريق.

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كما شدد راشد على حظر تكسير الأسوار الخرسانية بالطريق لصنع مخارج عشوائية، مؤكداً على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات غير الصحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم الطريق الدائري برفع كافة أوجه الإشغال من جوار سلالم المشاة أو مطالع ومنازل الطريق الدائري ومراجعة تراخيص الأكشاك الكائنة بجوار السلالم مع إزالة فورية لأي مخالف وذلك لإعادة الانضباط خاصة مع الإجراءات التي تنفذها الدولة لتوسعة الحارات المرورية للطريق الدائري.

وحرص راشد على تفقد سلالم المشاه بالطريق الدائري ومحيطها للوقوف على حالة النظافة والإشغالات.. مشدداً على ضرورة تنفيذ التكليفات بمنتهى الدقة.