رئيس الحي أجازة ويفكر في الاستقالة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة تعصف بحي المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اشتكت مواطنة تدعى سحر حسن الببلاوي، من تعطل مصالحها وذلك بسبب عدم تواجد قيادات حي المقطم بمقر الحي خلال الأيام الماضية.

وقالت سحر حسن الببلاوي، عبر صفحتها على فيسبوك: "رحت أسلم محضر إداري في حي المقطم لقيت كل قيادات الحي تقريبًا مقبوض عليهم، ورئيس الحي واخد أجازة 15 يوم".

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وكشف مصدر بحي المقطم، رفض ذكر اسمه، عن وجود مشكلة متعلقة بعدد من المهندسين داخل الحي وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأوضح المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن اللواء مدحت عبداللطيف، رئيس الحي قدم أجازة لمدة 15 يومًا سارية في الوقت الحالي وغير متواجد داخل مقر الحي هذه الأيام، لافتًا إلى أنه يوجد توجه كبير لدى رئيس الحي للاستقالة وترك الحي.