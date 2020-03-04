الحجر الصحي: تطبيق إجراءات الفحص على القادمين من 77 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، ان مصر تفحص جميع القادمين من دول العالم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على 77 دولة سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه يتم الاشتباه في حالات مصابة بالفيروس، ويجري تحويلها الي مستشفيات الحميات على مستوي الجمهورية، وجميعها كانت سلبية حتى الآن.

وبشأن الموانئ، قال إمام إنه يتم فحص السفن القادمة من الخارج، بإرسال فريق الطب الوقائي إلى السفن ذاتها قبل دخولها الميناء، وفحص من فيها، مع تعقيم كافة البضائع التي تحملها، مؤكدا انه سيتم تركيب البوابات الحرارية لفحص القادمين من الخارج عقب توريدها والتعاقد عليها.

وأوضح أنه تم تزويد المطارات والمواني بجميع مواد ومطهرات مكافحة العدوى.