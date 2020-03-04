طلب إحاطة لوزير النقل بشأن بوابات تحصيل الرسوم بطريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات بطريق السويس.
وأوضح عبدالغني، في طلب الإحاطة، أن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات على طريق السويس قبل مدخل مدينة الشروق ومدينتي، يمثل عبئًا إضافيًا على قاطني تلك المدن والمناطق المجاورة مثل هيلوبوليس الجديدة وبدر.
وأشار إلى أن الطريق الرئيسي لم يتم توسعته ولكن تم إضافة طريق خدمة لا يمثل إضافة لتلك المدن وقاطنيها، وهو ما يعني أنه ليس لسكان تلك المدن طرق أخرى للاستخدام، لافتًا إلى أن هذه الرسوم تمثل أعباء إضافية وعقابًا لسكان تلك المدن.
وطالب عضو مجلس النواب، بمعرفة الأسباب الفنية التي استدعت الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء؛ والدراسات التي استندت إليها وحساب التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والعائد من تطبيق مثل هذا القرار بتركيب بوابات.
كما طالب بمعرفة أسباب اختيار موقع البوابات في هذا المكان بما يمثله من إهدار للوقت وتعطيل لحركة مئات الآف من قاطني تلك المدن؛ وضرورة الإفادة بالدراسات الفنية لاختيار موقع تركيب تلك البوابات.
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