الدعم والأسعار والأقساط.. إيجابات أهم 10 أسئلة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة.

ويجيب الخليج 365 على أهم 10 أسئلة تهم المتقدمين للحجز في الإعلان الـ13 وفقا لـ"مي عبد الحميد" الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

1 - ما هو سعر ومواصفات شقق الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي؟

وصل سعر الشقة في الطرح الجديد لـ184 ألف جنيه، على أن تكون الشقق بمساحة موحدة 90 مترًا، 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كاملة التشطيب.

2 - أين تقع الوحدات المطروحة للحجز في الإعلان الـ13؟

يتضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي 20 ألف وحدة سكنية في مدن الصعيد والتي تشمل محافظات المنيا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والفيوم وأسيوط.

3 - ما هي الأوراق المطلوبة للحجز؟

الأوراق المطلوبة عبارة عن صورة الرقم القومي للحاجز، تكون سارية، وإذا كان متزوجًا تشمل الأوراق صورة بطاقة الزوجة، مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل، قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال، وإذا كان المتقدم يعمل بشكل حر يتم إحضار مستند من محاسب قانوني معتمد بصافي الدخل الشهري.

4 - سبق وقدمت في الإسكان الاجتماعي ولم أحصل على الشقة، هل يمكن التقديم في الإعلان الجديد؟

يمكن التقديم في الإعلان الجديدة، لكن شرط سحب مقدم الحجز في الإعلان السابق وإرفاق إيصال سحب المقدم في الأوراق المطلوبة للحجز.

5 - متى يبدأ الاستعلام الميداني عن حجز الشقق؟

تبدأ عمليات الاستعلام الميداني بعد انتهاء فترة التقديم وانتهاء فرز الأوراق والمستندات المقدمة من الحاجزين، والانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، ويتم ذلك في مدة لا تقل عن 3 أشهر، حيث تتم عمليات الاستعلام على بيانات السكن وجهة العمل للمواطن للتأكد من صحة المستندات المُقدمة وقت التقديم.

Advertisements

6- هل يوجد أولوية لترتيب المتقدمين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة في مدن الإسكان الاجتماعي، تكون الأولوية للمتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، على أن تكون الأولوية للأصغر سنا في هذه الهالات وفي حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا.

7- متى سيتم سداد الأقساط لمن انطبقت عليهم الشروط؟

يتم سداد الأقساط بعد انتهاء التقديم بحوالي شهرين، حيث يجرى سداد 10 أقساط ربع سنوية بقية 2000 جنيه للقسط.

8- قمت بحجز وحدة ولكن الآن أريد تغيير الوحدة بأخرى؟

طبقا لما ورد في كراسة الشروط وكذلك موقع الحجز، تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء إدخال البيانات فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

9- هل تقدم الوزارة دعما نقديا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟

يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 آلف جنيه مصري طبقاً لدخل المتقدم حيث يتناسب عكسيا مع الدخل.

10- هل يوجد أي وسيلة تواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين تتمثل في الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

أقرا أيضًا:

الشقة بـ184 ألفا على 20 سنة.. تفاصيل طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي (صور)

قبل طرح الإعلان الـ13.. 9https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/1/25/1711875 أسباب تحرمك من حجز شقق الإسكان الاجتماعي