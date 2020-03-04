مصر | "بيغيروا معالمها".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيغيروا معالمها".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن المنيا، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات، والتلاعب في أجزائها الجوهرية وإعادة بيعها.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام (خمسة أشخاص مقيمين ببندر المنيا لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة ) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع عن طريق رصدها والاستيلاء عليها وتغيير معالمها بتقطيع الأجزاء المدموغ بها أرقام الشاسيه والموتور وإحلال أجزاء أخرى مكانها خاصة بسيارات متهالكة مرخص بها (تاكسي إحلال) وإعادة بيعها باستخدام سيارة ملاكي (ملك شقيق أحد المتهمين) متخذين من نطاق مديريتي أمن ( المنيا والجيزة ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم على الفور إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب عدد 5 جرائم بدوائر مركزي شرطة المنيا وأبو قرقاص وقسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم بإرشادهم ضبط ( 4 أشخاص آخرين مقيمين بالمنيا لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهم بتغيير معالم تلك السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا وأقروا بعلمهم أن تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة وتقاضيهم مبالغ مالية نظير تلك الأعمال، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

