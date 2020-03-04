مصر | إعدام "عشماوي".. والدة الشهيد إسلام مشهور: "ارتاح يابني حقك رجع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام "عشماوي".. والدة الشهيد إسلام مشهور: "ارتاح يابني حقك رجع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت سوزان مشهور، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، على تنفيذ الحكم بالإعدام على الإرهابي هشام عشماوي فجر اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة: "الحمد لله بشكر ربنا على تنفيذ حكم الإعدام عليه، ذلك جزاء الخائن هيفبدني إيه القبض عليه كان لازم يأخذ جزائه، أولادنا راحوا فداء للوطن بشجاعة وفخر وكرامة، وهو راح خائن".

وأضافت مشهور إلى "الخليج 365": "هسافر لـ"إسلام"، أزوره في المقابر، وأقول له ارتاح يابني حقك رجع بعد سنتين وأربعة شهور من استشهادك أنت وزمائلك".

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واستطردت: "الحق عمره مايروح أبدا ويرجع لأصحابه، وإعدام عشماوي جزاء لأي شخص يحاول يعمل عمليات إرهابية، ربنا ينتقم منهم حرقوا قلوبنا على أولادنا".

وأوضحت: "ابني في مكانة أحسن لكن الفراق صعب، حسبي الله ونعم الوكيل حرمونا من أحلى حاجة في حياتنا، أولادنا كانوا بيحافظوا على بلادهم، استشهدوا بشرف وكرامة، لكن الإرهاب بيقتلوا ويخربوا البلد، الحمد لله ربنا عادل، وكل شخص بيأخذ جزاءه".

واختتمت: "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والقضاء المصري العادل، إنه متهاونش رغم مرور سنتين وأربعة شهور على وقت استشهاد ابني".

