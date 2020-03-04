مصر | بعد 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة مواتير الري في البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 15 واقعة.. ضبط عصابة سرقة مواتير الري في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مواتير الري.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات مواتير الري بأسلوب قص الأقفال متخذين من دائرة مركز شرطة أبو حمص مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 15 حادث بدائرة المركز بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلهما سيئ النية، مزارع، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وتم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات 22 موتور ري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

