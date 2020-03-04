مصر | "مستريح" جديد في سوهاج يستولي على 17 مليون جنيه من المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص بسوهاج، لقيامه بالنصب على المواطنين، والإستيلاء منهم على أكثر من 17 مليون جنيه بزعم إستثمارها.

البداية كانت بتلقي فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغًا من 26 مواطنا جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام في سوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 17.590.000سبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة والخردوات، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضية سرقة تيار كهربائي لقضاء فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة ستة أشهر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.