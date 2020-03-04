مصر | سقوط جواهرجي لإتجاره في النقد والمشغولات الذهبية المهربة

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تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط مالك محل مجوهرات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمشغولات الذهبية المهربة بعين شمس.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة، بقيام مالك محل مجوهرات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بمُمارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية والإتجار في المشغولات الذهبية المهربة من الخارج، والغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة مُستغلًا في ذلك المحل الخاص به.

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عقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة، قامت مأمورية من الإدارة بالإشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشي مصلحة الدمغة والموازين، بإستهداف المذكور، وتم ضبطه أثناء مزاولته نشاطه غير المشروع، وضُبط بحوزته: 44000 جنيه مصري، 14051 دولار أمريكي، 10903 ريال سعودي، 17250 يورو أوربي، 1425 درهم إماراتي، 1205 جنيه إسترليني.

وفي ذات الإطار قامت لجنة مصلحة الدمغة والموازين بمباشرة أعمالها، وتم ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستوردة مُختلفة الأشكال والأحجام والأنواع غير مدموغة، بلغ وزنها 1191 جرام، وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمُواجهة المُتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.