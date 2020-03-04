مصر | ضبط تشكيلين عصابيين لإتجارهما في المخدرات بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيلين عصابيين لإتجارهما في المخدرات بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سائق سبق إتهامه في قضية مخدرات، عامل بصيدلية، وعاطل مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، لقيامهم بالإتجار في الأقراص المخدرة، بكمين أعد خصيصًا لضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتهم 10000 قرص مخدر، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

من ناحية أخرى تم ضبط سائق مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، وعاطل مقيمان بدائرة قسم شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، لقيامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة،بكمين أعد خصيصًا لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالبحيرة، وبحوزتهما: 3000 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.