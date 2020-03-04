مصر | السجن 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لشاب في السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "هاني.ح"، بالسجن 5 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشاب في السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى عبد المجيد، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن.

أسندت النيابة للمتهم "هانى. ح"، وأخرين تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه "مصطفى. إ"، أن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري "خرطوش"، نشأ عنه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت لإصابته بعاهة مستديمة وهي فقد البصر بالعين اليمني.