مصر | المؤبد والغرامة لطباخ حاز وروج الهيروين والحشيش بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "رامي.ع" طباخ بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وترويج كميات كبيرة من الهيروين والحشيش بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "رامى.ع"، طباخ، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما حاز المتهم مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.

وشهد رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم باستغلال سيارته في ترويج المواد المخدرة، وباستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على كميات من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته.