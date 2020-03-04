أخبار مصر | عاجل.. مصر تمنع دخول أي مواطن يحمل الجنسية القطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر تمنع دخول أي مواطن يحمل الجنسية القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان فى إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التى أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وقال في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "لن نُخفى شيئًا، وليس لنا مصلحة فى إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة فى إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

من جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء، بأنه فى ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى دولة قطر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل.

وكشف عن حظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى مصر، اعتبارًا من الجمعة المُقبلة، وحتى إشعار آخر، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.