أخبار مصر | برلمانية تطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية لتأمين عودة العمالة المصرية والأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية لتأمين عودة العمالة المصرية والأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير القوى العاملة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التأكد بالكشف الطبي من خلو العمالة الأجنبية التي تعمل بمصر، وكذلك المصرية الموجودة لدى الدول العربية أثناء عودتهم لبلادهم، من فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة للفيروس من قبل أجنبي بمصر.

وتساءلت عبد الحليم، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم وضعها في إطار خطة الدولة لمكافحة هذا الفيروس القاتل، وسبل حماية المصريين في الخارج وتأمينهم عند عودتهم، حتى لا ينتقل الفيروس إلى مصر، وكذلك الحال للعمالة الاجنبية في مصر، ووقايتهم من هذا الفيروس.

وطالبت عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة والتفتيش على المطارات والموانئ والمنافذ البرية، والتواصل والتنسيق المستمر مع وزارة القوى العاملة ومكاتب السفارات في الخارج للأطمئنان على رعاياها، وإفادة الدول الأجنبية بأحوال رعاياها باستمرار،بالإضافة إلى إجراء الكشف عن الأجانب العاملين في مصر، وأيضا العمالة المصرية في الخارج لدى عودتها.

