أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور السيارات بطريق السويس

تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزيري وزير النقل، ومحافظ السويس، بشأن بشأن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات بطريق السويس.

وأوضح عبدالغني في طلب الإحاطة، أن تركيب بوابات لتحصيل رسوم عبور للسيارات على طريق السويس قبل مدخل مدينة الشروق ومدينتي، يمثل عبئًا إضافيًا على قاطني تلك المدن والمناطق المجاورة مثل هيلوبوليس الجديدة وبدر.

وأشار، إلى أن الطريق الرئيسي لم يتم توسعته ولكن تم إضافة طريق خدمة والذي لم يكن يمثل إضافة لتلك المدن وقاطنيها، وهو ما يعني أن ليس لسكان تلك المدن طرق أخرى للاستخدام، وهو ما يعني إضافة أعباء بل يمثل عقاب لسكان تلك المدن وهو ما يعتبر عدم تحقيق للمساواة مع سكان مدن أخرى كالقاهرة الجديدة والعبور.

وطالب عضو مجلس النواب، بمعرفة الأسباب الفنية التي استدعت الوزارة اتخاذ هذا الإجراء؛ والدراسات الي استندت إليها وحساب التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والعائد من تطبيق مثل هذا القرار بتركيب بوابات.

كما طالب، بمعرفة أسباب اختيار موقع البوابات في هذا المكان بما يمثله من إهدار للوقت وتعطيل لحركة مئات الآف من قاطني تلك المدن؛ وضرورة إفادتنا بالدراسات الفنية لاختيار موقع تركيب تلك البوابات.