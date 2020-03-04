أخبار مصر | شاهد.. روائع آثار "جزيرة سعدانة" الغارقة بمتحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. روائع آثار "جزيرة سعدانة" الغارقة بمتحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور لآثار جزيرة سعدانة والتي عثر عليها معهد الآثار البحرية الأمريكي والمجلس الأعلى للآثار عام 1994 بالقرب من مدينة الغردقة الساحلية.

وكشف الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية القديمة وأحد أعضاء لجنة سيناريو العرض، أنه بالقرب من الغردقة غرقت سفينة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر بالقرب من جزيرة سعدانة.

وأشار عبد الله في تصريحات إلى الخليج 365، إلى أن سبب غرق السفينة قد يعود للمياه الضحلة والشعاب المرجانية.

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