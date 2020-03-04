أخبار مصر | افتتاح معرض منتجات قطاع الأسرة بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض منتجات قطاع الأسرة بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُفتتح بجامعة حلوان معرض لمنتجات قطاع الأسرة والصناعات المدنية لشركات كل من وزارات الإنتاج الحربي والداخلية والتجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر المعرض حتى يوم 12 مارس الجاري.

ويعد هذا المعرض الثاني على التوالي الذي يتم افتتاحه بعد افتتاح معرض بجامعة قناة السويس الشهر الماضي، في ضوء جهود اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الإنتاج الحربي وعضوية كل من وزارات الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع، وذلك للتعاون المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزمع إقامتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إقامة معارض ثابتة بالوزارات ومتحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التي تنتجها عدد من الجهات الوطنية بالدولة.

ويأتي هذا المعرض تأكيدا على اهتمام الجهات المشاركة في المعرض بدعم السوق المحلي من خلال توفير منتجات مدنية بأسعار مناسبة تساهم في ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.