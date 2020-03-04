أخبار مصر | الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثر مصر بظاهرة "النينو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثر مصر بظاهرة "النينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: إن ظاهرة "النينو" ليس لها تأثير على مصر، مضيفا: أن هذه ظاهرة تحدث في الأماكن القريبة من الأمم المتحدة.

وأوضح شاهين، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الأرصاد الجوية لم تتلق تقريرا حتى الآن من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن هذه الظاهرة، لافتًا أن التقرير الصادر من المنظمة ليس مؤكدًا.